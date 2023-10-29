Посетительницу синагоги задержали за попытку похитить грааль

Посетительницу синагоги в Москве задержали за попытку обокрасть молитвенное сооружение. Женщину поймали, когда она выходила из здания, вынося с собой различные религиозные артефакты и молитвенные книги, пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел накануне, 28 октября. Некая женщина пришла утром в синагогу на Большой Бронной улице. За время посещения она присвоила себе грааль, диски с молитвами и книгу с религиозными текстами — все это находилось в общем доступе.

После незнакомка направилась на выход вместе с украденными вещами. Однако далеко уйти у нее не получилось. Женщину поймали, а затем передали сотрудникам правоохранительных органов. Мотивы посетительницы синагоги до сих пор неизвестны. По факту случившегося организована доследственная проверка.

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