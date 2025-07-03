Женщина впала в кому через несколько секунд после того, как сделала тату

Жительница Британии впала в кому через несколько секунд после того, как сделала татуировку. Врачи борются за жизнь 29-летней Поппи Мэй Кратчли из Вустера. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным зарубежного портала, рисунок женщина решила нанести во время девичника подруги. Она почувствовала себя плохо буквально через несколько секунд после начала процедуры и потеряла сознание.

Ее экстренно госпитализировали, но состояние быстро ухудшилось — начали отказывать почки и легкие. Врачи рассматривают две версии: мгновенная бактериальная инфекция (возможно, из-за нестерильных инструментов) или спайкинг – тайное подмешивание наркотиков или токсичных веществ в алкоголь.

На данный момент Поппи перевели в специализированную клинику в Испании, где врачи борются за ее жизнь.

Ранее мы писали о том, что у мужчины развился цирроз печени из-за сделанной 20 лет назад татуировки.