В Татарстане начали проверку из-за видео с матерью, протащившей ребенка по снегу

В Татарстане организовали проверку после видео с камеры подъезда, на котором женщина протащила по снегу сильно плачущего ребенка. Прокуратура проверяет сообщения на предмет жестокого обращения с ребенком.

Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.

Поручение изучить видео дал прокурор республики Альберт Суяргулов. После проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Отмечается, что видео было снято в Набережных Челнах. Женщина протащила ребенка по снегу, держа мальчика за капюшон. В другой руке она, предположительно, несла бутылку.

Ближе к подъезду ребенок упал, мать резко подняла его и ударила о землю, продолжая тащить в дом. Все это сопровождалась обзывательствами и криками.

Ранее сообщалось, что в Бурятии женщина ушла, оставив троих детей надолго дома. Спустя время четырехлетний мальчик, взяв девятимесячного малыша на руки, отправился искать женщину. Ребенок получил обморожение рук и ног. В отношении родительницы возбудили уголовное дело.