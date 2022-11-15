Женщина узнала расписание президента и вышла с плакатом «Остановите войну» перед кортежем

В Индонезии задержали женщину, которая узнала расписание президента США Джозефа Байдена, проникла в охраняемую зону и попыталась развернуть плакат с надписью «Остановите войну» перед кортежем.

Об инциденте рассказал руководитель пресс-службы острова Бали Комбес Сетианто. Правоохранители помешали женщине осуществить задуманное – ей даже не удалось толком развернуть плакат. Нарушительница арестована.

Известно, что демонстрантка прибыла на Бали из индонезийской провинции Западная Ява. Расписание Байдена она могла узнать из трансляции на YouTube.

Напомним, 15 и 16 ноября на Бали проходит саммит «Большой двадцатки». Накануне сообщалось, что журналистам запретили снимать кортеж Байдена, состоящий из 40 автомобилей.