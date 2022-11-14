Журналистам на саммите запретили снимать кортеж президента из 40 автомобилей

На острове Бали, где 15 и 16 ноября пройдет саммит «Большой двадцатки», отталкивали журналистов, пытавшихся снять кортеж президента США Джозефа Байдена. Его делегация разъезжает на 40 автомобилях.

Обозреватель Виктор Синеок даже не успел завершить репортаж на фоне автомобилей, как его стали оттеснять полицейские. Особенно не понятен тот факт, что журналистам не разрешается снимать даже пустой автомобиль президента.

Ранее сообщалось о шаткой походке Байдена в последнее время. Медики предположили, что у него атаксия.

Врачи рассказали, что она может указывать на разные и очень тяжелые заболевания.