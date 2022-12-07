Женщина увеличила грудь до 34 размера ради заработка на закрытых ресурсах

Женщина потратила 100 тыс. долларов, чтобы увеличить грудь до 34 размера. Новый бюст добавил к весу 10 килограммов.

Тэмми Эрнандес из США решилась на преображение не столько ради красоты, сколько ради заработка. На закрытых ресурсах за ее фото и видео платят до 250 тыс. долларов.

Любители больших размеров готовы раскошелиться, даже чтобы просто увидеть женщину за бытовыми делами и визуально насладиться ее искусственными прелестями.

Ранее шведка Наташа Краун увеличила ягодицы, став обладательницей самой большой попы в мире.