14:17, 07 декабря 2022
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Женщина увеличила грудь до 34 размера ради заработка на закрытых ресурсах
Женщина потратила 100 тыс. долларов, чтобы увеличить грудь до 34 размера. Новый бюст добавил к весу 10 килограммов.
Тэмми Эрнандес из США решилась на преображение не столько ради красоты, сколько ради заработка. На закрытых ресурсах за ее фото и видео платят до 250 тыс. долларов.
Любители больших размеров готовы раскошелиться, даже чтобы просто увидеть женщину за бытовыми делами и визуально насладиться ее искусственными прелестями.
Ранее шведка Наташа Краун увеличила ягодицы, став обладательницей самой большой попы в мире.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Super.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: