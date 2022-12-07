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СТРОГО 18+
14:17, 07 декабря 2022
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Женщина увеличила грудь до 34 размера ради заработка на закрытых ресурсах

Женщина увеличила грудь до 34 размера ради заработка на закрытых ресурсах

Женщина потратила 100 тыс. долларов, чтобы увеличить грудь до 34 размера. Новый бюст добавил к весу 10 килограммов.

Тэмми Эрнандес из США решилась на преображение не столько ради красоты, сколько ради заработка. На закрытых ресурсах за ее фото и видео платят до 250 тыс. долларов.

Любители больших размеров готовы раскошелиться, даже чтобы просто увидеть женщину за бытовыми делами и визуально насладиться ее искусственными прелестями.

Ранее шведка Наташа Краун увеличила ягодицы, став обладательницей самой большой попы в мире.

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