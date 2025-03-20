Женщина утопила собаку в туалете аэропорта после того, как ее не пустили с животным на рейс

В аэропорту города Орландо женщина утопила свою собаку в дамском туалете. Отмечается, что она сделала это после того, как ей отказали в перевозке питомца без документов. Об этом сообщает People.

По информации источника, убийство животного произошло еще в декабре 2024 года. Тогда сотрудники полиции прибыли в аэропорт после обнаружения мертвой собаки в уборной. Позже выяснилось, что животное принадлежало 57-летней женщине. Она пыталась пройти вместе с питомцем в самолет, но ее задержали на контроле, так как у нее не было документов для перевозки. Тогда обвиняемая в жестоком обращении с животным, предположительно, утопила четвероногого друга.

Полиция выдала орден на арест женщины, но взять ее под стражу удалось только спустя три месяца. На данный момент она находится на свободе, так как внесла залог в размере $5 тысяч.

О произошедшем высказался активист Фонда прав животных Флориды Брайан Уилсон. Он отметил, что в шоке от поступка женщины, и подчеркнул — животное не является вещью, которую можно просто выкинуть.

Ранее священника из Долгопрудного обвинили в усыплении собаки умершей прихожанки.