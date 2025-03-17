Священника из Долгопрудного обвинили в усыплении собаки умершей прихожанки

Священника их храма в Долгопрудном заподозрили в жестоком обращении с животным. Со слов волонтера Елены, церковнослужитель забрал собаку умершей прихожанки и отдал на усыпление. Подробности выяснил портал «Страсти».

Елена рассказала, что скончавшуюся пенсионерку звали Светлана. Ее знакомые делились, что узнали о ее смерти, когда не смогли дозвониться — она не отвечала ни на городской, ни на сотовый телефоны. Подруга пожилой россиянки вызвала полицию, и сотрудники правоохранительных органов нашли ее на полу в коридоре. Также там находилась 11-летняя собака по кличке Белочка. Присматривать за ней взялась соседка Светланы.

«Ключи оставили соседке бабушки, которая в дальнейшем выгуливала и кормила собачку. Как в дальнейшем выяснилось, умершая была прихожанкой храма в Долгопрудном. Она в завещании переписала квартиру и сбережения на батюшку», - рассказала собеседница портала.

С батюшкой, по словам женщины, волонтеры и присматривающая за собакой соседка были на связи. Они просили дать им немного времени, чтобы найти для животного новый дом. Как отметила Елена, священник несколько раз приходил в квартиру, якобы чтобы найти паспорт пенсионерки для организации похорон. И 12 марта он вновь пришел, но уже за собакой.

«Волонтеры и соседка подъехали для того, чтобы проведать собаку, но ее в квартире не оказалось. Созвонились с батюшкой, и здесь началась эпопея выдвигания разных версий. Первая — он ее отвез в приют в Серпухово, хотя прошло не более 20 минут, как он покинул квартиру вместе с собакой. У нас есть видеозапись. Есть подозрение, что, когда он искал паспорт, то забрал из квартиры второй комплект ключей, потому что других объяснений, как он попал в эту квартиру для того, чтобы изъять оттуда собаку, у нас нет», - рассказала Елена.

По словам женщины, священник также говорил о том, что пристроил собаку в семью. А потом изменил версию, что передал ее некоему Олегу, который должен был ее везти в Тверь, и животное по дороге скончалось. Мужчина признался, что закопал собаку в лесу, но точное место забыл. Позже он начал отрицать и это.

«Я позвонила лично священнику со своего номера телефона. Он рассказал мне, что собака была больна, у нее рак, ожирение, больные суставы, поэтому он вызвал ветеринара, с которым они приняли решение ее усыпить. Никаких заключений, никаких контактов со службой, которая усыпляла собаку, у нас нет», - заявила волонтер.

Елена отметила, что никаких подтверждений тому, что собака действительно болела, нет. На фото лишь видно, что у животного была шишка в районе лапы. Подруга умершей пенсионерки рассказывала, что Белке диагностировали грыжу.

«По видео, полученному с камеры наблюдения, собака прекрасно своими ножками выходит, сходила в туалет и очень хотела вернуться домой. Батюшка очень ласково ее позвал и увел, а дальше они пропали из поля зрения камер. У нас по закону эвтаназия животного должна проводиться хозяином и непосредственно по заключению, что животное неизлечимо больно! Но для этого требуется время. Это зачастую даже не 1 день», - рассказала Елена.

Собеседница портала также упомянула, что квартирным вопросом теперь будут разбираться родственники умершей Светланы. У нее есть родной брат, племянница. На данный момент Светлана до сих пор не захоронена. Елена отметила, что пенсионерка находится в морге, при этом батюшка говорил, что берет на себя обязательства по захоронению.

Сергиево-Посадская епархия отреагировала на обвинения в адрес священника из Долгопрудного. На официальном сайте было опубликовано заявление, что церковнослужителя отстранили на время выяснения всех обстоятельств. Однако позже его восстановили в связи с неоднозначностью ситуации.