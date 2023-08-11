Женщина утонула прямо в луже после мощного тайфуна

Недавно стало известно о гибели женщины в Уссурийске. Местные жители утверждают, что она утонула прямо в луже. Об этом сообщает kp.ru.

Как передает пресс-служба краевого минздрава, медики подтвердили факт смерти женщины, однако точные причины ее кончины неизвестны.

Неравнодушные прохожие, заметив в луже бездыханное тело, сразу вызвали бригаду скорой помощи и полицию. Специалисты не обнаружили признаков насильственных действий, а к реанимации показаний не было.

По одному из предположений, женщина могла скончаться от инфаркта. Не исключено, что она просто поскользнулась. На данный момент эксперты заняты выяснением всех деталей произошедшего, а также точной причины смерти.

Следственный комитет по Приморью и ГУ МЧС ситуацию пока никак не комментируют.

Напомним, в ночь на 4 августа на Приморье обрушился мощный тайфун. В регионе до сих пор продолжают лить дожди, а уровень воды в реках достиг опасных значений.

Ранее в Краснодарском крае утонул мужчина. Трагедия произошла сразу после важного события: он делал предложение руки и сердца своей возлюбленной.