Пьяный мужчина утонул после важного события с возлюбленной

В Краснодарском крае мужчина сделал предложение возлюбленной, а потом утонул. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Несчастный случай произошел ночью на пляже. Пара возлюбленных пришла туда после того, как 34-летний мужчина сделал девушке предложение руки и сердца.

Приняв спиртные напитки, возлюбленные решили прыгнуть с пирса. Однако очередной прыжок для мужчины закончился трагично. Он начал тонуть, но помощь не удалось оказать даже местным жителям и спасателям.

Отмечается, что мужчину достали из воды без признаков жизни. Приехавшие на место врачи констатировали смерть.

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