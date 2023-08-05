17:03, 05 августа 2023
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Пьяный мужчина утонул после важного события с возлюбленной
На Кубани 34-летний мужчина сделал возлюбленной предложение и вскоре утонул.
В Краснодарском крае мужчина сделал предложение возлюбленной, а потом утонул. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Несчастный случай произошел ночью на пляже. Пара возлюбленных пришла туда после того, как 34-летний мужчина сделал девушке предложение руки и сердца.
Приняв спиртные напитки, возлюбленные решили прыгнуть с пирса. Однако очередной прыжок для мужчины закончился трагично. Он начал тонуть, но помощь не удалось оказать даже местным жителям и спасателям.
Отмечается, что мужчину достали из воды без признаков жизни. Приехавшие на место врачи констатировали смерть.
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Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал SHOT
Автор:Галина СьюТеги: