Женщина устроила свалку в квартире и отправилась на лечение

Женщина из Рязанской области превратила свою квартиру в настоящую свалку, и в результате ее отправили на лечение.

Жилье находится по улице Зубковой. Ранее в него невозможно было зайти из-за сильной захламленности отходами жизнедеятельности. Оказалось, что оттуда пришлось вытащить 37 мешков мусора.

Фотографии странной квартиры попали в Сеть. На них видны все масштабы мусора. Мешки занимали всё пространство перед входом в подъезд жилого дома.

Отмечается, что хозяйка отправлена в психиатрическую больницу на двухмесячное лечение.

Ранее мы писали, что житель Башкирии с помощью матерной лексики отогнал напавшего на корову медведя.