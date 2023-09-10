16:40, 10 сентября 2023
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Женщина устроила свалку в квартире и отправилась на лечение
В Рязани из квартиры женщины вынесли 37 мешком мусора.
Женщина из Рязанской области превратила свою квартиру в настоящую свалку, и в результате ее отправили на лечение.
Жилье находится по улице Зубковой. Ранее в него невозможно было зайти из-за сильной захламленности отходами жизнедеятельности. Оказалось, что оттуда пришлось вытащить 37 мешков мусора.
Фотографии странной квартиры попали в Сеть. На них видны все масштабы мусора. Мешки занимали всё пространство перед входом в подъезд жилого дома.
Отмечается, что хозяйка отправлена в психиатрическую больницу на двухмесячное лечение.
Ранее мы писали, что житель Башкирии с помощью матерной лексики отогнал напавшего на корову медведя.
Источник фото:freepik
Источник:Группа RZN_Life во «ВКонтакте»
Автор:Галина СьюТеги: