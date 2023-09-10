Россиянин матом сумел прогнать дикого медведя

В Башкирии произошел забавный инцидент, в ходе которого местный житель смог матерной лексикой отогнать медведя, который почти не убил корову.

Как пишет Telegram-канал Shot, мужчина попал на видеозапись, снятую через лобовое стекло автомобиля. На кадрах видно, как мужчина громко кричит на хищника в попытке отпугнуть его.

«Ничего ты не сделаешь, поехали!», — слышен за кадром взволнованный женский голос.

Однако мужчина начал использовать грубую лексику, чтобы отпугнуть медведя, в то время как женщина, которая оставалась в машине, начала сигналить. После этого медведь покинул раненое животное и убежал в кусты. Несмотря на полученные травмы, корова сумела выжить.

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