Женщина услышала крики заживо похороненного мужа и спасла его

Жителя Китая ошибочно приняли за мертвого и похоронили. Мужчину спасла его жена, которая услышала крики, доносящиеся из-под земли, в могиле. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на издание The Thaiger.

По данным источника, все произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Житель долгое время страдал из-за проблем со здоровьем, поэтому жене приходилось много работать, чтобы обеспечивать семью. За больным присматривали его мать и отец, они жили все вместе. Однажды мать принесла сыну обед и обнаружила, что он лежит без сознания. Она вызвала врача, который сообщил об отсутствии пульса и дыхания, констатировав смерть. Родные рассказали обо всем женщине и стали готовиться к похоронам.

Мужчину похоронили, а после церемонии жена подошла к могиле трижды поклониться, чтобы в последний раз попрощаться с любимым. В этот момент она услышала странные звуки, которые доносились из-под земли. Она назвала имя мужа, и он ей ответил. Тогда еще не ушедшие родственники принялись откапывать псевдо-умершего. Они открыли крышку, а там оказался живой мужчина. Его срочно доставили в больницу.

Выяснилось, что у китайца диабет. Из-за проблем со здоровьем и отсутствия необходимого лечения, он, находясь дома, потерял сознание. У него было обезвоживание и слабый пульс, поэтому специалист ошибочно посчитал, что пациент умер. Находясь в гробу, он неожиданно очнулся из-за нехватки кислорода.

Медики приняли решение полностью покрыть расходы на лечение жителя за счет больницы, узнав его историю и проблемное финансовое положение.

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