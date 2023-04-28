В Кении мать убила 2-летнюю дочь и съела ее внутренние органы, напевая детскую песню

В Кении задержали 24-летнюю женщину, убившую собственную маленькую дочь. Жительница муниципалитета Китенджела не только жестоко расправилась с двухлетней малышкой, но и съела ее внутренние органы.

Страшный инцидент произошел 23 апреля. Молодая мама Оливия Несериан набросилась на ребенка, находясь в собственном доме, и стала его разрезать. При этом она сильно кричала и напевала детские песни. Именно это и привлекло соседей. Сначала они решили, что кто-то напал на Оливию, но, подойдя к жилью, оказались шокированы.

Местные жители через окно наблюдали, как Несериан расчленяет дочь и ест ее кишечник с почками. Все это время они пытались выбить дверь, но ничего не выходило. Когда же им все-таки удалось попасть в дом, девочка уже была мертва.

Соседи вызвали полицию, и сотрудники задержали Оливию. Предположительно, женщина совершила жестокое преступление из-за того, что от нее ушел отец дочери.

На данный момент Несериан находится под стражей. Она прошла психическую экспертизу, и ее результаты были направлены на рассмотрение. Останки же девочки доставили в местный морг.

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