Вышла из машины, упала и скончалась: полицейские расследуют загадочную смерть женщины

Жительница Екатеринбурга умерла при странных обстоятельствах посреди дороги. По словам очевидцев, она вышла из машины, после чего упала на проезжую часть без чувств. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, передает E1.RU.

Очевидцы рассказали о трагичном случае, который произошел на перекрестке Окружной и 2-й Новосибирской улиц. Случайные прохожие видели, как женщина движется по проезжей части на своем белом автомобиле Renault Sandero. Затем она остановила транспортное средство, вышла из него и потеряла сознание. Недалеко от этого места находится автосервис — екатеринбурженка повернула к нему.

Через некоторое время прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Первые осмотрели женщину и констатировали ее смерть, а вторые приступили к выяснению обстоятельств случившегося. На данный момент известно, что скончавшейся жительнице города 57 лет.

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