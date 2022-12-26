Женщина укрепляет отношения с возлюбленным, регулярно занимаясь сексом с другими мужчинами

В британском графстве Ратленд, регион Ист-Мидлендс, пара обнаружила, что регулярный секс с другими партнерами способен укрепить отношения. А если снимать это на видео и выкладывать в Интернет, то на этом можно еще и заработать.

28-летняя Николь Леннокс и 32-летний Бен Эванс восемь лет назад познакомились в Tinder. Понравившись друг в другу в Интернете, молодые люди решили образовать пару. Правда, первые шесть лет им приходилось поддерживать любовь, находясь в постоянной дороге, так как они оба работали дальнобойщиками. Но в 2020 году Николь открыла для себя OnlyFans, и все изменилось.

Аккаунт Леннокс быстро стал популярным, и вскоре ей стали платить приличные деньги, чтобы она демонстрировала свое обнаженное тело и то, как она играет с различными предметами для секса. Позже Николь подключила к созданию видео для платформы и своего возлюбленного. А через год работа в Интернете стала приносить столько денег, что женщина решила бросить свое прежнее место и посвятить всю себя созданию эротического контента.

Чтобы поддерживать интерес у аудитории и сделать аккаунт Николь еще более популярным, пара решила заниматься сексом с другими партнерами и снимать это на видео. На подобный эксперимент они решились после того, как посмотрели документальный фильм о свингерах. И после первых опытов Бен признался, что ему нравится, когда Николь занимается сексом с другими мужчинами.

Сейчас они раз или два в месяц посещают свингер-клуб для укрепления эмоциональных и сексуальных отношений. Теперь они могут делиться всеми развратными желаниями, даже если они касаются не друг друга, и не осуждать. Николь и Бен занимаются сексом с другими парами в одном помещении и, если они согласны, снимают все на видео, чтобы потом выставить в Интернет.

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