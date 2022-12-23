Супруги-нудисты встретят Рождество голыми среди одетых гостей

Хелен Берриман и ее муж Саймон из Великобритании уже долгое время занимаются нудизмом. И в предстоящее Рождество супруги решили поделиться своим увлечением с другими. Они собираются встречать праздник голыми среди одетых гостей.

В 2015 году, когда отношения Хелен и Саймона только зарождались, мужчина признался, что практикует нудизм. Берриман не посчитала то, что ее возлюбленный любит ходить без одежды, чем-то странным, но попросила его не делать этого в доме. Также в то время британка не хотела, чтобы избранник заставлял ее участвовать в своих занятиях. Однако Саймон хоть и согласился с девушкой, но все же много раз обнажался даже перед соседями.

Больше всего Хелен переживала за свою 15-летнюю дочь, но та успокоила маму и сказала, что не испытывает никакого дискомфорта от увлечения ее ухажера. Через какое-то время пара вместе отправилась на мероприятие, посвященное живописи, где все художники были голые. Тогда Берриман впервые решила скинуть с себя всю одежду. По признанию Хелен, она почувствовала себя свободной и раскрепощенной, и это с подвигло ее стать нудисткой.

Сейчас девушка уже не работает менеджером, как раньше, а пишет статьи в журнал о нудизме. По дому она вместе с супругом ходит абсолютно обнаженной, и близкие уже не пугаются их внешнего вида. Они полностью принимают такой образ жизни.

Теперь Хелен и Саймон очень ждут Рождество, так как его они решили встретить тоже без одежды. Они планируют надеть только праздничные головные уборы. По словам британки, она жалеет, что раньше не решалась обнажиться. 20 лет жизни она потратила на то, чтобы беспокоиться о том, что о ее одежде думают другие. Теперь все эти проблемы ушли вместе с предметами гардероба.

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