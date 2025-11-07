Женщина убила родителей и на четыре года спрятала тела в самодельном мавзолее, чтобы получать за них пенсию

В Великобритании женщина убила своих родителей и четыре года жила с их трупами. Об этом сообщает Mirror.

Трагичный инцидент произошел в Грейт-Бэддоу в 2019 году. 37-летняя британка по имени Вирджиния Маккалоу сперва отравила своего 70-летнего отца «коктейлем из рецептурных лекарств», затем на следующее утро напала с молотком и кухонным ножом на 71-летнююю мать.

Но вместо того, чтобы похоронить родителей, женщина соорудила для них «мавзолей», куда поместила их тела. Трупы хранились там до того момента, пока в 2023 году к ней в дом не нагрянула полиция.

В ходе следствия выяснилось, что Вирджиния убила отца и мать, чтобы получать за них пенсию. Через два года подозреваемую признали виновной и отправили за решетку на 36 лет.

«Ее обман был шокирующим. Это была расчетливая и настойчивая попытка скрыть то, что она сделала, эксплуатируя финансы своих родителей и манипулируя окружающими», – сообщил суду детектив-суперинтендант Роб Кирби, возглавляющий расследование.

