Полиция обнаружила расчлененное тело мужчины, закопанное под полом кухни его собственного дома

В Индии полиция обнаружила тело мужчины, закопанное под полами кухни его собственного дома. Подозреваемыми по делу проходят супруга погибшего и ее любовник, сообщает The Times of India.

Убийство произошло в городе Ахмедабад, что на западе страны. Жертвой стал 32-летний Самир Ансари, который пропал без вести почти год назад. Его останки были обнаружены только во вторник, 4 ноября.

Заместитель комиссара полиции Аджит Раджиан заявил, что жена погибшего Ансари, Руби, которая в настоящее время скрывается, вступила в сговор со своим предполагаемым любовником Имраном Вагелой и двумя его родственниками, чтобы убить супруга.

«Руби задумала убить Ансари, потому что он избил ее, узнав о ее внебрачной связи. Она видела в нем препятствие для своих незаконных отношений», — заявили индийские правоохранители.

Один из подозреваемых был задержан. Во время допроса родственник любовника Руби признался в убийстве. Мужчина рассказал, что перерезал Ансари горло, затем расчленил тело и закопал его в яме, вырытой на кухне. Дыру в полу он залил цементом и заделал плиткой, чтобы замести следы.

Найденные останки были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу и анализ ДНК.

В ходе расследования стало известно, что после убийства жена Ансари еще несколько месяцев жила в том же доме со двумя своими детьми. Позже она съехала. Соседям женщина сказала, что ее супруг уехал на заработки в другой город.

