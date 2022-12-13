Женщина убила отчима, увидев на заставке его компьютера свое обнаженное фото

Гражданка США нашла свои обнаженные снимки на компьютере у отчима и решила убить его за это. Однако женщина вину не признает и настаивает, что он умер сам.

Инцидент произошел в американском городе Сан-Диего. 39-летняя Джейд Дженкс во время уборки в квартире бывшего 64-летнего отчима обнаружила целую коллекцию из своих украденных фотографий в обнаженном виде. Один из кадров использовался в качестве заставки на компьютере. Примечательно, что мать Джейд развелась с Томасом Мерриманом еще в 2008 году из-за домашнего насилия с его стороны. И с того самого времени он хранил фотографии своей падчерицы.

По версии обвинения, находка настолько повергла в шок женщину, что она решила убить Томаса. Сначала она опоила его большой дозой снотворного, после чего задушила полиэтиленовым пакетом. Избавиться от тела отчима Джейд просила своих друзей. Один из ее товарищей рассказал, что женщина позвонила и сообщила ему, что Мерриман наглотался снотворного и лежит без сознания. А когда он приехал, Дженкс созналась в убийстве. Соучастником преступления мужчина становиться не собирался, поэтому доложил на подругу в полицию.

Джейд свою вину не признает и утверждает, что не причастна к смерти Томаса. Официальной причиной кончины мужчины была названа острая интоксикация. После этого женщину выпустили под залог в размере миллиона долларов, а на ногу ей закрепили отслеживающее устройство. Прокуроры выяснили, что у Дженкс есть связи в ЮАР, а также большие денежные средства, которые помогут ей организовать побег.

Ранее сообщалось, что девушка узнала об измене парня и вышла замуж за его отца.