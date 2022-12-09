Девушка узнала об измене парня и вышла замуж за его отца

Издание “7 News” сообщило удивительную историю о запутанных отношениях девушки. Выяснилось, что вместе со своим молодым человеком героиня была 4 года. Пара даже готовилась к свадьбе и мечтала купить дом. Несмотря на эти планы, парень изменил возлюбленной во время корпоративной вечеринки. Узнав об этом, обманутая женщина решила «по-особенному» отомстить ему.

После факта измены молодые люди были вместе еще некоторое время. Они даже переехали в дом к отцу избранника. Девушка призналась, что они были близки с папой возлюбленного и в какой-то момент произошла потеря контроля. «Я начала заниматься с ним сексом при каждом удобном случае», — рассказала героиня.

После жарких ночей она узнала о своей беременности, поэтому было решено признаться во всем бойфренду-изменнику. Новость настолько его шокировала, что молодой человек отказался от общения с родителем, но это не помешало счастью новоиспеченной пары.

«Мы поженились в феврале этого года. У нас двое детей, и сейчас мы ждем третьего», — сообщила девушка.

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