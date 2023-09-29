Школьная повариха покрошила в морковный салат для детей собственный палец

Непредвиденные обстоятельства прервали работу одной из поварих столичной школы. Женщина во время приготовления морковного салата нечаянно отрубила себе палец. В итоге ее пришлось госпитализировать с рабочего места, передает Telegram-канал Mash.

Для приготовления школьного блюда женщина использовала слайсер — с помощью него она нарезала морковку, чтобы все кусочки были ровными. В какой-то момент палец поварихи угодил в устройство. Этого оказалось достаточно для частичной ампутации фаланги. В результате случившегося работница лишилась указательного пальца.

Пострадавшей на рабочем месте женщине вызвали скорую помощь. Через некоторое время ее доставили в больницу. Там врачи попытаются пришить поварихе палец обратно. Морковный салат, который готовила работница столовой, пришлось изъять из меню.

Ранее повар одного из заведений на Камчатке жестоко избил коллегу по работе. Мужчине не понравилось то, что ему сделали замечание.