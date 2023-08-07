Женщина спряталась от молнии и дождя под деревом и нашла там свою смерть

Жительница Свердловской области погибла во время непогоды на тропе здоровья. Молния ударила в дерево, под которым женщина спряталась от дождя вместе со своей сестрой. Вторая россиянка выжила — госпитализация ей не потребовалась, пишет Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Сообщение о гибели женщины поступило правоохранителям 5 августа от фельдшера. В Лесном две сестры гуляли по тропе здоровья. В какой-то момент началась гроза с дождем. Россиянки встали под деревом, чтобы укрыться от непогоды. Правила безопасности не предусматривают такой вариант поведения при разгуле стихии в связи с тем, что молния обычно бьет по высоким предметам. Так случилось и в этот раз.

Дерево, под которым стояли женщины, оказалось под ударом. В результате случившегося 30-летняя жительница Свердловской области умерла на месте. Ее родственница потеряла сознание, но выжила. Материалы, собранные полицией по факту гибели россиянки, переданы в Следственный комитет. Тело женщины отправлено на судмедэкспертизу.

Ранее в Чувашии штормовые волны перевернули лодку, в которой находились десять человек. В результате опрокидывания погиб шестимесячный ребенок.