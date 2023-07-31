Шестимесячный ребенок погиб в Чувашии при опрокидывании переполненной пассажирами лодки

В Чувашии погиб шестимесячный ребенок при ЧП на лодке, в которую загрузились 10 человек вместо положенных 5. Еще семеро пассажиров были вынуждены обратиться ко врачам – они оказались за бортом при опрокидывании судна.

Подробности происшествия приводит Пятый канал.

Хозяин лодки планировал доехать на катере до острова. Но по пути двигатель заглох. Волны и шторм перевернули прогулочную лодку, где из десяти пассажиров шестеро оказались детьми. Лишь у половины имелись спасательные жилеты.

В настоящее время идут поиски еще одного ребенка – восьмилетний мальчик тоже был на борту. Судовладельца ищут, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Самарской области мужчина перерубил 12-летней девочке ноги винтом от катера. Ребенок купался в пятнадцати метрах от берега и не успел отплыть на безопасное расстояние. Подростка госпитализировали, врачи спасли ноги, но прогнозов о том, сможет ли девочка ходить, не дают. Мужчина, управлявший катером, скрылся.