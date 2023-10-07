Женщина спасла от «жестокой расправы» двух противников разгоряченного спутника

Несколько человек подрались на улице Куйбышева в Екатеринбурге. Конфликт произошел возле ресторана. В итоге разгоряченных мужчин удалось разнять. Попытки утихомирить одного из участников потасовки предпринимала его спутница, передает E1.ru.

Драка на улице Куйбышева произошла в ночь на субботу. Сначала выяснять отношения на кулаках начали двое мужчин. Потом к ним присоединился крупный местный житель. Он повел себя странным образом — снял штаны с оппонента и пообещал «жестоко с ним расправиться». Осуществить задуманное ему помешала спутница. Женщина смогла успокоить возбужденного екатеринбуржца. Однако драка потом все равно возобновилась.

Когда конфликт все-таки был исчерпан, то стороны разошлись. В полицию, по предварительным данным, никто не обращался. Причина массовой драки по-прежнему неизвестна.

Ранее в Екатеринбурге произошла еще одна массовая потасовка. Спецназовец подрался с тремя спортсменами из-за прически.