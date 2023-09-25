В Екатеринбурге спецназовец подрался со спортсменами из-за прически неформала

В Екатеринбурге произошла массовая драка, окончившаяся госпитализацией всех участников. С сотрясениями в больницу поступили спецназовец и трое молодых спортсменов. А конфликт изначально разгорелся из-за парня с длинными волосами. Подробности узнал Life.ru.

По информации источника, вечером 24 сентября трое друзей 17-ти и 18-ти лет в центре города задирали незнакомого молодого человека. Причиной их издевок стала его прическа. Хулиганы не просто смеялись над ним, но и унижали.

В итоге компания привлекла внимание сотрудника спецназа, который находился не при исполнении. Он попытался вступиться за неформала, однако извиняться юноши не собирались. Они затеяли драку с мужчиной, а длинноволосый парень в этот момент спокойно ушел.

Остановить разборки удалось уже только правоохранительным органам. После произошедшего все четверо были доставлены в больницу с сотрясениями и черепно-мозговыми травмами. Теперь во всем разбирается полиция, а с родителями спортсменов работают представители ПДН.

Ранее в Омской области отец застрелил двух маленьких сыновей и покончил с собой из-за развода с женой.