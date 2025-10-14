Женщина сообщила об изнасиловании ее 17-летнего сына с ДЦП в отделении больницы

Жительница Тверской области сообщила, что ее 17-летний сын с диагнозом ДЦП регулярно подвергался насилию в мужском отделении психоневрологической больницы.

Как сообщает Telegram-канал «Первый Тверской», подросток с детским церебральным параличом передвигается на инвалидной коляске. В июле этого года юноша был госпитализирован в больницу в Бурашево. Его определили в стационарное отделение. Однако перед выпиской он пожаловался матери на боль ниже пояса.

После расспросов он признался, что иногда его помещали в изолятор и давали таблетки, из-за которых он не мог двигаться и быстро засыпал. После пробуждения парень обнаруживал себя со спущенными штанами.

Родительница добавила, что в момент нахождения в изоляторе вместе с ее сыном там были взрослые мужчины. По предварительным данным, парня часто подвергали унижениям. В частности, у него отбирали коляску из-за чего ему приходилось ползать по полу. Сам молодой человек сообщил, что не знает имен обидчиков.

«Ужасов я наслушалась много — и дома, и в кабинете у следователя, когда сына стали более подробно опрашивать. Была проведена судмедэкспертиза и обследование у других врачей», — рассказала женщина.

После всего произошедшего мама подростка обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой помочь разобраться в этом деле.

