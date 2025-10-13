Министр из Индии предложила девушкам сидеть дома, чтобы не быть жертвами насилия. Об этом сообщает Independent.

После группового изнасилования, которое произошло накануне в городе Дургапур, главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи дала совет женщинам. По ее словам, чтобы обезопасить себя, девушкам стоит сидеть дома по ночам.

Ее высказывание вызвало шквал критики. Многие отметили, что таким образом Банерджи перекладывает ответственность с преступников на жертву. Отметим, что в своем заявлении чиновница подчеркнула, что студенты должны сами себя защищать, и рассказала, что полиция не может контролировать каждое домохозяйство. При этом она пообещала наказать преступников по всей строгости закона.

Известно, что по подозрению в групповом изнасиловании студентки задержаны четверо мужчин.

Ранее мы писали о том, что в Великобритании группа мужчин изнасиловала женщину во дворе церкви Святой Марии.