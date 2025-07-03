Женщина-смертница? Кто подорвал экс-главу Луганска Пилавова

Взрыв, при котором погиб 61-летний экс-глава Луганска Манолис Пилавов, по предварительной версии, устроила женщина-смертница. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Собеседница агентства рассказала, что Пилавова могла подорвать женщина-смертница.

Другие подробности не уточняются.

3 июля в центре Луганска на улице Тараса Шевченко произошел взрыв, в результате которого погиб бывший глава города. Еще трое человек получили ранения.

Следователи квалифицировали произошедшее как теракт. Виновников также будут судить за изготовление взрывчатых веществ.

Тем временем, в Службе безопасности Украины подтвердили, что их сотрудники причастны к организации взрыва в Луганске, сообщает ряд местных СМИ.

Пилавов был мэром Луганска с 2014 по 2023 год.

Ранее мы писали, что экс-тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб при штурме Малиновки в зоне СВО. Он командовал десантно-штурмовым подразделением.