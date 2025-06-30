Опубликовано 30 июня 2025, 19:081 мин.
Отдал жизнь при штурме Малиновки: экс-тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО
Экс-тренер сборной России по фристайлу погиб при штурме Малиновки в зоне СВО.
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Никита Васильев, бывший старший тренер сборной России по фристайлу, погиб в зоне специальной военной операции. Он командовал десантно-штурмовым подразделением.
Трагичная новость появилась на сайте Федерации фристайла Санкт-Петербурга. В опубликованном сообщении говорится, что Васильев погиб героически, выполняя свой долг в зоне боевых действий.
Подробности смерти участника СВО не приводятся. В организации только добавили, что Никита отдал жизнь во время штурма Малиновки.
Васильев занимал пост старшего тренера сборной России на протяжении семи лет. В июне 2022 года спортсмен завершил свою карьеру.
Ранее сообщалось, что актер из «Убойной силы» Вадим Алферов погиб при атаке дрона ВСУ. Он нес службу в Курской области.