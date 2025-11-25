Женщина случайно узнала об измене мужа, пока пыталась спасти его от наводнения

Жительница Таиланда узнала об измене мужа, когда попыталась спасти его во время наводнения. Об этом пишет World of Buzz.

Инцидент произошел в городе Хатьяй, где из-за повышения уровня воды под угрозой затопления оказался отель. В одном из номеров там проживал мужчина, который обратился за помощью к своей супруге. Женщина на тот момент находилась дома с детьми. Она начала координировать действия по извлечению мужа из здания.

Через знакомую, у которой есть родственники в затопленном регионе, она отправила по указанному адресу спасателей. В процессе операции выяснилась одна деликатная деталь.

Оказалось, что мужчина проживал в номере не один, а с некой женщиной, которая представилась его «коллегой». По словам обманутой супруги, ее муж провел с этой дамой четыре ночи.

«Дорогие мужчины, пожалуйста, проявите хоть немного сочувствия к своим женам. Если вам не стыдно за нее, то хотя бы стыдно перед Богом», — прокомментировала женщина.

