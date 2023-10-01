Женщина сбросила ребенка с окна из-за пожара

В одной из квартир в Киселевске Кемеровской области произошел пожар. Два человека погибли, а ребенок был сброшен с балкона и спасен.

По данным пресс-службы СУ СК по Кузбассу, возгорание случилось днем в многоквартирном доме на улице Фадеева. Очевидцы вызвали пожарную службу после того, как увидели огненное пламя и услышали крики женщины на балконе.

Соседи решили натянуть покрывало под балконом, в которое женщина сбросила четырехлетнего ребенка, а затем спрыгнула сама.

При ликвидации пожара сотрудниками МЧС было обнаружено тело 48-летнего мужчины. 47-летняя женщина скончалась в машине скорой помощи.

Отмечается, что состояние ребенка стабильное, ему не угрожает опасность для жизни. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, ведется расследование.

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