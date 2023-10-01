Сварщик закинул коктейль Молотова в кафе с людьми

В Екатеринбурге мужчина, оскорбленный отказом в посещении кафе, решил отомстить. Он забросил в заведение коктейль Молотова.

Как пишет Telegram-канал Baza, 35-летний сварщик планировал провести время в кафе, однако ему не позволили войти. В знак мести, он попросил своего друга отвезти его до заправки и подождать возле кафе.

Найдя на улице две пустые бутылки, екатеринбуржец наполнил их бензином и закрыл горлышки бинтами. Вскоре он поджег запалы и бросил одну бутылку на крышу, а другую у входа в здание.

Персонал кафе вызвал сотрудников полиции, пожара не произошло. Задержанного хулигана ожидает уголовное наказание. Срок может составить до семи лет лишения свободы.

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