Женщина, сбившая насмерть ребенка в Новой Москве, была пьяной за рулем и переживала из-за смерти отца

В Новой Москве женщина-водитель сбила насмерть девятилетнего ребенка. Она была пьяной за рулем и тяжело переживала смерть отца. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В зале суда экс-супруг задержанной рассказал, что она ехала из магазина. По данным источника, в день ДТП женщина купила бутылку алкоголя, так как у нее скончался папа от рака. Отмечается, что на тот момент она проходила лечение от алкоголизма.

Мальчика автоледи сбила, когда возвращалась из магазина. Школьник шел с няней по тротуару. От полученных травм ребенок умер в больнице. Свою вину в смерти несовершеннолетнего россиянка признала.

К слову, сторона обвинения заявила, что женщина ведет аморальный образ жизни и может скрыться от правосудия. В итоге суд арестован ее на два месяца. Дело находится на контроле Прокуратуры Москвы.

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