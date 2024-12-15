Экспертиза установит причину смерти: автомобиль с трупом девушки и мужчиной без сознаний нашли рядом с поселком

Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства смерти женщины в Магаданской области. Ее труп нашли в машине рядом с поселком. Кроме того, в транспортном средстве лежал мужчина без сознания.

О смертельном инциденте сообщает Telegram-канал СУ СК России по Магаданской области. По данным правоохранителей, автомобиль обнаружили в 3,5 километра от съезда с трассы «Колыма» к поселку Сплавная.

После осмотра в машине нашли бездыханное тело 29-летней женщины и 39-летнего мужчину, который находился без сознания. Его доставили в больницу с признаками переохлаждения.

Что стало причиной смерти россиянки, пока не известно. Ее установят в результате судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Московской области обнаружили трупы двух человек. Они отравились угарным газом из-за голубя в дымоходе. Погибшими оказались 23-летний молодой человек и 70-летняя женщины.