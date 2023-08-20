Женщина сбежала из общежития после ссоры и случайно сожгла заживо соседку

Жительница Саратовской области погибла в результате пожара в общежитии. Возгорание началось после того, как ее соседка, поругавшаяся со всеми, подожгла свои вещи и сбежала, передает Telegram-канал SHOT.

Трагическая случайность, ставшая причиной смерти женщины, произошла накануне, 19 августа, в Свободном переулке в селе Сторожевка. Между соседями, проживающими в местном общежитии, произошел конфликт. Одна из женщин, 47-летняя россиянка, устав от бесконечных ссор, решила отомстить обидчикам и сбежать. Она подожгла свои вещи, после чего ушла. Огонь охватил комнату и стал угрожать всему зданию.

Прибывшие по вызову сотрудники МЧС остановили распространение пламени, а затем ликвидировали пожар. В одном из поврежденных помещений они обнаружили останки 45-летней женщины, которая проживала в общежитии. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Соседку погибшей россиянки задержали по подозрению в убийстве. Ранее она уже отбывала наказание за угрозы.

В Подмосковье произошел похожий случай. Пациент больницы заживо сгорел после применения кислородного баллона. В гибели мужчины признали виновным техника, который нарушил правила безопасности во время работы.