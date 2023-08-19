Сгорел заживо: что случилось с кислородным баллоном пациента с COVID-19

В Одинцовской горбольнице (Подмосковье) произошла страшная трагедия — мужчина сгорел заживо после применения кислородного баллона. Это случилось в разгар пандемии коронавируса в 2021 году.

Как пишет mk.ru, пациент был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии из-за COVID-19. У него возникли проблемы с дыханием, и врачи решили подключить его к кислородному баллону перед транспортировкой на анализы.

Двухлитровую емкость взяли из технического помещения и установили на каталке. Вентиль на баллоне был повернут медсестрой, но кислород не подавался. Тогда медсестра попыталась исправить положение, но внезапно произошел взрыв, и каталка загорелась. В результате загорелся матрас и подгузник пациента, а также комбинезон медсестры. Пожар удалось потушить, но пациент получил серьезные ожоги на 60% поверхности тела и скончался в реанимации.

Проведенное расследование выявило, что пожар произошел из-за попадания горюче-смазочных материалов на редуктор. Однако самое важное в этом инциденте - неясность, каким образом баллон попал в больницу. Подрядчики заявили, что они не поставляли такой баллон в медучреждение. Кроме того, вентиль на баллоне был нестандартным.

Отмечается, что техник утверждал, что проверил баллон и не обнаружил никаких дефектов. В ходе расследования Одинцовский суд признал техника виновным в нарушении правил безопасности во время работы, что привело к смерти пациента. Его осудили к условному лишению свободы на 3 года с запретом на занятие деятельностью, связанной с обслуживанием кислородного оборудования, сроком на 2,5 года.

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