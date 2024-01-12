Женщина с автоматом открыла стрельбу в лифте и попала на видео

В Кирове жительница взяла автомат и устроила стрельбу в лифте, повредив камеру. Она попала на видео, которое появилось в распоряжении телеканала «360».

Все произошло внутри лифта многоэтажного дома. На видеозаписи видно, как группа молодых людей входит в здание, и у одной из девушек в руках находится предмет, напоминающий огнестрельное оружие. Проходя в лифт, женщина прицеливается и совершает точный выстрел, повреждая камеру.

Согласно информации Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, сама женщина явилась в полицию и призналась в своих действиях. Она утверждает, что ее целью было просто пошутить, и она не осознавала, что оружие было заряжено. Девушка обещала компенсировать ущерб в размере пяти тысяч рублей. В то время как соседи подтверждают, что она до сих пор не выплатила средства за новую камеру.

Ранее мы писали о подробностях убийства женщины в подвале на востоке Москвы. Оказалось, что 41-летняя жительница была на необычном свидании с мужчиной, с которым общалась в приложении для знакомств. Вечером 9 января она направилась на свидание, держа связь со своей дочерью в течение всего времени. В какой-то момент женщина больше не появилась, ее искали более двух суток.