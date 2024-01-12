Была на необычном свидании: подробности убийства женщины в подвале на востоке Москвы

Найденная убитой на востоке Москвы женщина была в подвале многоэтажки на свидании. Она встретилась с мужчиной, с которым пообщалась на сайте знакомств. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 41-летняя москвичка встретилась с мужчиной по имени Назар через приложение. Вечером 9 января она направилась на свидание, держа связь со своей дочерью в течение всего времени.

Женщина рассказала дочери, что встретилась с мужчиной у станции метро «Печатники» и они вместе поехали до «Первомайской». После посещения магазина они направились в подвал, где имелись диван и скамейка. Москвичка отправила дочери геолокацию подвала на 16-й Парковой. Это было последнее сообщение.

На следующее утро дочь забила тревогу. Ее мать искали больше двух суток. Сегодня, 12 января тело женщины было обнаружено окоченевшим в строительном мешке неподалеку от подвала с признаками насильственной смерти. Поиски Назара из приложения продолжаются. Дело находится под контролем московской прокуратуры.

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