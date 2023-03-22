Женщина родила двойню в гостях и оставила одного из младенцев в кладовке

В Батайске Ростовской области многодетная мать в нетрезвом виде родила в гостях у подруг двойню, но один из младенцев умер – она спрятала тело в кладовку. Об этом сообщается на сайте kp.ru со ссылкой на областной следком.

По данным источника, 34-летняя местная жительница последние годы много пила, употребляла запрещенные вещества и рожала от разных мужчин. Батайчанка уже успела стать матерью для семерых детей, один из которых погиб.

В правоохранительных органах региона сообщают, что женщина всю беременность употребляла наркотики и пила с приятелями алкоголь. В тот день, когда жительница родила двойню, схватки начались на улице, но вместо больницы, женщина поехала к подругам.

Она родила сначала сына, а после дочь. По ее словам, сын сразу начал плакать, а дочь не издавала звуков, а потом и вовсе перестала дышать.

«Просто поднесла ко рту младенца зеркало. Оно не запотело. Так я решила, что девочка мертва», – сказала мать.

Подчеркивается, что она завернула мертвую дочь в покрывало и спрятала в кладовке, после чего легла спать, а на утро уехала вместе с сыном. Подруге жительница сообщила, что приедет за телом, когда будут деньги на похороны, но средства так и не нашлись. Подруга, немного подождав, спрятала тело в подвал.

Правоохранители узнали об инциденте через несколько дней. По данным экспертизы, новорожденная умерла от отравления наркотиками. В крови младенца также обнаружили алкоголь.

Отмечается, что обвиняемую приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения.

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