«Принимают за душевнобольную»: мать двоих детей стала объектом травли целого города

Настоящим кошмаром обернулась для молодой женщины из города Артемовска Свердловской области попытка избавиться от сожителя.

Десять лет назад ее возлюбленный и отец двух ее детей начал заниматься рукоприкладством. Не выдержав унижений, женщина забрала детей и съехала из квартиры.

Однако, по словам потерпевшей, все эти годы мужчина продолжает преследование, регулярно появляясь в поле зрения матери и своих детей. Опасаясь расправы, женщина обратилась в полицию, но тут заметила, что неожиданно стала объектом травли со стороны едва ли не всего Артемовска.

«У нас город маленький. Почти все друг друга знают. Началось негативное отношение ко мне в моем городе со стороны местных жителей, сотрудников больницы, начальства на работе. Люди на улице стороной обходят, будто и не существует меня. Многие не верят мне, принимают за душевнобольную», - заявляет женщина.

Как сообщили URA.RU в районном управлении внутренних дел, по итогам заявления начато детальное разбирательство.