Женщина разрешила подруге спать со своим мужем, потому что той не хватало секса

В Великобритании женщина разрешила подруге переспать со своим мужем. Это решение она объяснила тем, что хотела спасти два брака.

Британка, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что однажды к ней пришла приятельница Сара и пожаловалась на проблемы с мужем. По ее словам, мужчина не обладал тем же сексуальным темпераментом, что и она. Из-за этого она постоянно чувствовала себя неудовлетворенной. И как выяснилось, у подруги Сары была похожая ситуация, только обратная. Она реже хотела секса, чем ее супруг.

Поразмышляв над этим, женщина нашла интересное решение. Она предложила Саре спать со своим мужем, пока она будет ходить на йогу. По ее мнению, это могло сохранить семьи их обеих.

Сначала Сара не поверила, когда получила сообщение от подруги, но потом согласилась на эту авантюру. Теперь она регулярно занимается сексом с мужем приятельницы, пока той нет дома. Подобные отношения устраивают обеих женщин – одна удовлетворена от близости с мужчиной, а другая от занятий йогой. Правда, об этой договоренности так ничего и неизвестно супругу Сары. Он единственная сторона, которая ни о чем не догадывается и думает, что жена ходит в спортзал.

Пользователи, узнавшие об этой истории, разделились на два лагеря. Одни уверены, что подруги поступили мудро, и их решение действительно идет на пользу всем участникам маленького обмана. А вот другие считают, что рано или поздно все это приведет к печальным последствиям, от которых пострадают две семьи.

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