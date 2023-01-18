«Вами можно кормить китов»: блогерша Меган публикует видео с жировыми складками

Подписчики популярной блогерши Меган раскритиковали ее в комментариях за излишний вес. Они оставили свои нападки под роликом в TikTok-аккаунте, который насчитывает более 46,2 тысячи зрителей.

Женщина с никнеймом heymsgigggles на своем аккаунте публикует видео, на которых демонстрирует свою фигуру с жировыми складками в области живота, ног, рук и груди. Некоторые подписчики не оценили подобные ролики.

«Вами можно кормить китов, ведь вы сами, кажется, съели несколько из их числа», — написал один из хейтеров под последним видео.

Но блогершу похоже не задевают такие комментарии. В ответ на критику она записала новый ролик.

«Честно говоря, мне все равно, что вы обо мне думаете. Я люблю себя. И да, я толстая», — заявила она на камеру.

Другая часть подписчиков поддержала женщину.

«Вы прекрасны, не слушайте его», «И почему люди просто не могут быть добрыми?», «Это ваша жизнь, так что наслаждайтесь ею и не обращайте внимание на хейтеров», — написали они.

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