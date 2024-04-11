Женщина пыталась отравить мужа-пилота, добавив хлор и отбеливатель в кофе

В США жительница штата Аризона признала вину в попытке отравить своего супруга при помощи хлора и отбеливателя, которые она добавляла в кофе. Об этом пишет New York Post.

В июне прошлого года пилот ВВС США Роби Джонсон впервые обнаружил, что у кофе, который готовила для него жена Мелоди, появился необычный привкус. В это время пара находилась в состоянии развода. Через две недели после этого открытия он купил набор для проверки состава воды в бассейнах и выяснил, что в его напитке повышен уровень хлора.

Мужчина начал следить за супругой с помощью скрытой камеры и установил, что она добавляет в его кофе некое вещество. Полученные кадры он предъявил сотрудникам полиции. На них можно заметить, как американка добавляет отбеливатель в кофемашину перед включением. Женщину арестовали.

По мнению экс-супруга, Мелоди пыталась расправиться с ним, чтобы получить выплаты как вдова военнослужащего. Кроме того, у пары имелась недвижимость на Филиппинах. Изначально женщину обвинили в покушении, но она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной по менее тяжким статьям.

Теперь корыстной жительнице США грозит до двух лет лишения свободы.

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