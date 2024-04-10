В Испании священник заживо сгорел из-за искры от свечки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Священник Хавьер Санчес умер после того, как его мантия загорелась от искры свечи в церкви в Сарагосе, Испания.

После инцидента Санчес, который работал в районе Сан-Грегорио, был доставлен с сильнейшими ожогами в больницу. Врачи сделали все возможное, но через несколько дней мужчина скончался.

Уточняется, что происшествие случилось во время пасхального бдения. Санчес готовился отслужить мессу в монастыре, когда искра от свечи попала на его рясу и парафин, который он готовил к службе. Священника доставили в больницу с ожогами 50% тела. 4 апреля он скончался. Похороны мужчины состоялись на следующий день.

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