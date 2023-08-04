Мужчина попал в больницу с проколотым легким после застолья с женой в Ленобласти

Жителя Кировского района Ленинградской области госпитализировали с пробитым легким после застолья с женой. Мужчина мог получить серьезную травму как в ссоре с супругой, так и напоровшись на вилы, пишет 47news.ru.

Конфликт между супругами вспыхнул в поселке Сологубовка. По одной из версий, после распития спиртных напитков 46-летняя хозяйка дома схватилась за нож и бросилась в сторону 48-летнего супруга. В результате нападения мужчина получил серьезное ранение — возлюбленная проткнула ему легкое.

Через некоторое время пострадавшего жителя Ленобласти госпитализировали. В больнице он рассказал о случившемся. Супруга же оказалась в полиции. Там она поведала другую версию случившегося. По ее словам, никакой поножовщины не было — муж якобы взорвался на чердак, неудачно упал и напоролся на вилы.

Подобное объяснение сотрудников правоохранительных органов не удовлетворило. Сейчас они решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Ранее в Саратовской области местный житель совершил тройное убийство. Сперва он зарезал возлюбленную и свою мать, а потом расправился с мужчиной, который стал свидетелем преступления.