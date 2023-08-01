Россиянин зарезал сожительницу и мать, а потом ударил ножом свидетеля убийства

В городе Балашов Саратовской области задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в тройном убийстве. По предварительным данным, он зарезал сожительницу и мать, а потом убил свидетеля.

Подробности сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал СК РФ по Саратовской области.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти троих лиц: двух женщин и одного мужчины.

Первой была обнаружена 49-летняя женщина. Ее тело нашли у одного из домов. В квартире оказалось еще два трупа – убитым 58 лет и 61 год соответственно.

Задержан предполагаемый подозреваемый, с ним проводят следственные действия. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

По данным РЕН ТВ, между мужчиной, сожительницей и матерью возник конфликт во время распития алкогольных напитков. Тогда он зарезал женщин. Потом мужчина ударил ножом 58-летнего свидетеля убийства, который пытался заступиться за женщин.

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