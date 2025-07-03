Женщина продолжала работать до конца дня: камеры в детсаду сняли, как воспитатель придушила ребенка фартуком

Сотрудники правоохранительных органов расследуют жестокое обращение с ребенком в одном из детских садов Барнаула, передает Kp.ru. Воспитатель придушила мальчика фартуком — ее действия попали на камеру видеонаблюдения.

Запись из учреждения, на которой женщина применила силу к малышу, опубликовали в Сети. Кадры оказались в распоряжении Telegram-канала Инцидент Барнаул. Бабушка воспитанника детского сада рассказала журналистам, что ее внук получил ушибы мягких тканей. Также у него появились хрипота и кашель. Мама несовершеннолетнего написала заявление в полицию.

«Директор детского сада ждала окончания рабочего дня, чтобы, по ее словам, услышать версию второй стороны конфликта. Пришлось самим связаться с директором. Воспитателя не отстранили, эта женщина продолжала работать до конца дня», — рассказала бабушка детсадовца.

В настоящий момент правоохранители ведут расследование по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Дело находится на контроле у прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Тюмени малыш получил глубокую рану в детсаду. Он пострадал во время занятий танцами.