Женщина продала 14-летнюю дочь и бросила сына ради нового мужчины

Жительница Индии продала 14-летнюю дочь и бросила сына, чтобы сбежать с возлюбленным. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на зарубежный портал News9Live.

По данным источника, все произошло в штате Бихар. Два года назад у женщины погиб муж, но она встретила новую любовь. Избранник не пожелал вместе воспитывать дочь и сына возлюбленной. Тогда она решила бросить детей и сбежать с мужчиной.

Отмечается, что индианка не просто бросила наследников, а продала 14-летнюю дочь бизнесмену. Сына же она просто оставила одного в общежитии. Это стало известно после того, как родственникам мальчика стали приходить бумаги о задолженности по оплате проживания. Дедушка забрал ребенка. Также был найден бизнесмен и посредник, которые «купили» девочку. Их задержала полиция.

На данный момент правоохранители занимаются поиском «кукушки» матери и ее жениха.

Ранее мы писали о том, как на Ставрополье пенсионер купил двух рабов для дачи. Пожилой мужчина решился на отчаянный шаг в конце 2020 года. Он с двумя знакомыми купил 31-летнего мужчину и 27-летнюю женщину, которые приехали в Россию на заработки из Узбекистана. Пенсионер привез жертв на дачу в садовом товариществе и приобщил к труду, пока они не попались на глаза участковому.