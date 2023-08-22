Заплатил 20 тысяч: на Ставрополье пенсионер купил двух рабов для дачи

Пенсионер из Ставрополья попал в СИЗО после покупки двух рабов для работы на дачном участке. 71-летний мужчина решил облегчить свой труд необычным способом, об этом рассказывает kp.ru.

Как сообщил источник, пожилой мужчина решился на отчаянный шаг в конце 2020 года. Он с двумя знакомыми купил 31-летнего мужчину и 27-летнюю женщину, которые приехали в Россию на заработки из Узбекистана. Пенсионер привез жертв на дачу в садовом товариществе «Авиатор» Шпаковского муниципального округа.

Там мужчина и женщина трудились от заката до рассвета, пока их случайно не обнаружил участковый, обходивший дачи. В итоге 71-летний мужчина стал фигурантом уголовных дел о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ) и незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Пенсионера отправили в СИЗО, а одного из сообщников поместили под домашний арест. Правоохранители разыскивают людей, которые продали рабов.

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Предварительно, жертвами происшествия стали восемь человек. Сейчас поисковая операция завершена. Следователи приступили к процедуре опознания. Возбуждено уголовное дело.